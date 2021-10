ÉLECTIONS LOCALES DU 23 JANVIER 2022: Moussa SOW Walaldé plébiscité

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Octobre 2021 à 19:09 | | 0 commentaire(s)|

La Coordination Benno Bokk Yakkaar (BBY) de la commune de Walaldé, dans le département de Podor, a choisi son candidat pour les élections locales du 23 janvier 2022. Sans surprise, elle a porté son choix sur le Maire sortant Moussa Sow. En réunion le samedi 02 octobre 2021, les représentants des partis qui composent la coalition Benno Bokk Yakkaar ont investi, à l’unanimité, le Coordonnateur du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma). Le choix porté sur le Maire sortant s’explique par le fait que ce dernier a, à son actif, d’importantes réalisations depuis qu’il est à la tête de la municipalité. Élu maire en 2009, Moussa Sow a été réélu en 2014.



Pour lui permettre de continuer et achever les chantiers en cours, les partisans du Président de la République Macky Sall à Wawaldé ont choisi Moussa Sow comme leur candidat aux prochaines joutes municipales. Un choix de la raison et de la continuité car depuis une dizaine d’années, le « Lion de l’Il a morphil » est devenu incontournable dans le département de Podor. Avec un bilan élogieux, le Maire sortant de Wawaldé est parti pour briguer un troisième mandat consécutif à la tête de la municipalité.





