ELECTIONS LOCALES : Vers une victoire de Serigne Mboup à Kaolack POLITIQUE : Le candidat de « And Nawlé », conduite par l’homme d’affaires Serigne Mboup est clairement en tête des premières tendances sorties des urnes avec des écarts énormes contre son principal rival, le candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar(BBY), Mamadou Ndiaye Rahma.



Les suffrages engrangés par Serigne Mboup de CCBM, par ailleurs tête de liste majoritaire de la liste And Nawlé, pour la ville de Kaolack vont au-delà des espérances. Et si les tendances se confirment, les partisans de Serigne Mboup, non seulement vont rafler la mairie, mais également le Conseil départemental de Kaolack, convoité par Pape Demba Bitèye, directeur général de la SENELEC.



A, 53 ans, Serigne Mboup est en tête dans tous les centres de vote de la commune. La tête de liste de la coalition « And Nawlé », a remporté des centres de vote dans les quartiers les plus populeux de Kaolack comme à Médina Baye et à Touba Ndorong avec des écarts qui dépassent plus de 100 voix entre lui et ses adversaires BBY et de la liste Yewwi Askan wi, dirigée par Maodo Lo.



D’ailleurs, en début de soirée, les partisans de Serigne Mboup ont rallié le domicile du futur maire de Kaolack pour fêter leur victoire en sons et lumières.



Manifestement, la commune de Kaolack est tombée dans l’escarcelle de la liste « And Nawlé ». Les tendances du département de Kaolack montrent que « And Nawlé » est au coude à coude avec le directeur de la SENELEC, Pape Demba Bitèye, tête de liste de la coalition Benno Bokk yakaar.



A Kaolack, sept candidats étaient en lice pour la conquête de la mairie de Kaolack dans le cadre des élections municipales et départementales de ce dimanche 23 janvier 2022, parmi lesquels un poids lourd du secteur privé sénégalais, en la personne de Serigne Mboup.



UN HOMME D’AFFAIRES CREDIBLE





Le président-directeur général (PDG) du groupe Comptoir commercial Bara Mboup (CCBM), était présenté, aux yeux, de beaucoup d’observateurs et d’électeurs comme le candidat à même de remporter la victoire devant la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar.



Pourtant devant un adversaire de taille comme, Modou Ndiaye Rahma, un fidèle soutien du président Macky Sall, Serigne Mboup ne comptait sur le soutien d’aucun appareil politique. M. Mboup qui est un riche opérateur économique ne pouvait avant cette élection se prévaloir d’une quelconque expérience politique. Sans doute les Kaolackois l’ont élu maire pour la crédibilité de son parcours en tant que poids lourd du secteur privé sénégalais.



« Mon ambition à Kaolack est de participer au développement économique, et nous nous engageons sans réserve du côté du gouvernement dans la réalisation de ses objectifs de développement économique et social », avait-il lancé lors du meeting d’ouverture de sa campagne électorale. Avec Serigne Mboup comme maire de Kaolack, le pouvoir peut trouver en lui un partenaire crédible pour la ville de Kaolack.



Avant son élection comme maire, Serigne Mboup est depuis 2010, président de la Chambre de commerce de Kaolack. Il a aussi lancé, la foire commerciale de Kaolack qui acceuille des milliers de visiteurs. Il est aussi responsable du centre commercial « Cœur de ville » de Kaolack. Il préside également DOMITEXKA, une usine textile, basée à Kahone.



Mamadou SARR

