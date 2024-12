ENSEIGNEMENTS-APPRENTISSAGES: Un ouvrage sur Cheikh Ahmadou Bamba intègre les manuels scolaires

L’ouvrage intitulé « Cheikh Ahmadou Al-Khadim : le Serviteur du Prophète Mouhammad et le leader spirituel » est autorisé comme manuel scolaire dans le système éducatif sénégalais, a-t-on appris du Comité d’évaluation des manuels scolaires et matériels didactiques (Cem) du ministère de l’Éducation nationale.



Publié en 2020 par Serigne Ahmadou Bamba Al-Khadim Mountakha Mbacké, fils de l’actuel Khalife général des mourides, il a été examiné par le Cem lors d’une session de conformité en novembre dernier.



Le ministère de l’Éducation nationale, à travers l’Institut national d’étude et d’action pour le développement de l’éducation (Ineade), a livré une autorisation pour intégrer le livre intitulé : « Cheikh Ahmadou Al-Khadim : le Serviteur du Prophète Mouhammad et le leader spirituel », dans les manuels scolaires du système éducatif sénégalais. Une décision validée par le Comité d’évaluation des manuels scolaires et matériels didactiques (Cem) du ministère de l’Éducation nationale, lors d’une session de conformité tenue en novembre dernier, a-t-on indiqué dans une note reçue de l’Ineade, hier.



L’ouvrage a été produit en novembre 2020 par Serigne Ahmadou Bamba Al-Khadim Mountakha Mbacké, fils du Khalife général des mourides. L’ouvrage est une contribution majeure à tout ce qui a été produit et publié jusque-là sur le fondateur de la confrérie mouride. « Sa grande richesse et son originalité résident dans le fait qu’il est l’un des rares ouvrages qui présentent de manière systématique les qualités qui font de Cheikh Ahmadou Bamba, un haut leader spirituel musulman », a soutenu celui qui a préfacé l’ouvrage, l’ancien ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. « Quiconque s’intéresse à l’histoire du mouridisme et aux qualités de leader incarnées par le cheikh, est invité à lire ce livre bien écrit. D’où la nécessité de l’intégrer dans les ouvrages scolaires », avait préconisé M. Diop. L’auteur du livre s’est félicité de la décision prise par le Comité d’évaluation des manuels scolaires et matériels didactiques (Cem).



Serigne Ahmadou Bamba Al-Khadim Mountakha Mbacké, par ailleurs, Imam et prêcheur de la mosquée de Darou Minane à Touba, estime que ce livre sera d’une importance capitale dans le développement des connaissances chez les apprenants et enseignants. Il souhaite que d’autres ouvrages sur le fondateur du mouridisme soient intégrés dans les manuels scolaires au regard des réformes entamées du système éducatif. Concernant la ville sainte de Touba, le ministère de l’Éducation nationale a installé, le 5 décembre dernier, un Comité de suivi de la réforme des programmes scolaires pour « une décolonisation » des programmes d’enseignement. Une démarche initiée depuis 2018 sous l’impulsion du Khalife général des Mourides et portée par le Conseil scolaire de Touba, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale.



