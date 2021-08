Eaux usées à la Patte d’Oie : des risques de maladies diarrhéiques et dermatologiques pour les enfants… Les eaux usées stagnent en permanence aux quartiers Patte d’Oie builders jusqu’à la devanture du centre de santé Nabil Choucair et à la Cité des impôts et domaines.

Lundi 2 Août 2021

Alors que l’hivernage tarde à marquer son territoire, les populations craignent des maladies diarrhéiques et dermatologiques pour les enfants.



Selon « L’As », Ces eaux qui dégagent une odeur nauséabonde indisposent les populations qui ont à maintes reprises alerté les autorités municipales et l’Onas.



