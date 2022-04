Ebats sexuels: Ousmane Noël Dieng au coeur d'une affaire de sextape Le Chef de cabinet de Diène Farba Sarr à la délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains (DGPU), de Diamniadio et de Lac Rose a été cité dans une affaire de mœurs qui fait du bruit. Ousmane Noël Dieng avait filmé ses ébats sexuels avec sa secrétaire Ndack Sarry dans son bureau à la DGPU, informe seneweb via Dakaractu.

Les vidéos ont atterri sur les dénommés Soda Gueye puis Babacar Sow, ancien chargé de communication et des affaires politiques du sieur Dieng, responsable politique de la Commune de Kaolack. Celui-ci les a envoyées par la suite au ministre Diène Farba Sarr, à Ousmane Noël Dieng et à son épouse, tout en menaçant de les partager avec Adamo, émigré sénégalais vivant en Allemagne et qui est très suivi sur les réseaux sociaux.



Suite à cela, le chef de cabinet du DGPU a porté plainte contre Babacar Sow. Le procès s’est tenu, ce matin, au tribunal des flagrants délits de Dakar.



Le parquet a requis deux ans, dont six mois ferme, contre Soda Guèye et Babacar Sow, poursuivis pour collecte d'images contraires aux bonnes mœurs, accès frauduleux dans un système informatique et suppression de données informatiques. Ousmane Noël Dieng réclame, par ailleurs, 5 millions francs à titre de dommages et intérêts.



L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 19 avril prochain.

