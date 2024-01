Eboulement de terre à Kédougou : Deux orpailleurs maliens perdent la vie

Selon l’info relayée par Bes Bi, les deux victimes, A.D et A.B, âgées respectivement de 30 et 32 ans, sont en effet, des frères. Et d’après des témoignages recueillis sur place, une heure, après leur introduction dans le puits, la terre s’est affaissée sur eux. Et ils sont morts sur le coup.



Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Kédougou se sont déployés sur les lieux pour procéder au constat d’usage. Les corps sans vie ont été déposés à la morgue du centre hospitalier régional Amath Dansokho.