Ecarté du nouveau gouvernement : Ce poulain de Farba Ngom atterrit dans une agence

Yaya Abdoul Kane, puisque c’est de lui qu’il s'agit, fait partie des personnes concernées par les mesures prises hier lors du Conseil des ministres.



L’ancien ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement a été nommé Directeur général de l’Agence de gestion du patrimoine Bâti de l’Etat (AGPBE). Il remplace à ce poste Abdou Karim Fofana, nommé dans le gouvernement, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique.

