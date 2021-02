Echanges avec l’extérieur : Repli de 5,6% des exportations en décembre 2020

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Février 2021

Selon cette structure du ministère de l’Economie, cette diminution traduit, en partie, le retrait des exportations de produits alimentaires (-7,5 milliards), d’or brut (-7,0 milliards) et d’engrais minéraux et chimiques (-4,4 milliards). Pour sa part, ajoute la même source, le repli des exportations de produits alimentaires est liée essentiellement à celle des produits arachidiers (-13,8 milliards).



Par ailleurs, les exportations de titane, de produits pétroliers et d’acide phosphorique ont, pour leur part, connu des hausses respectives de 2,8 milliards, 2,7 milliards et 1,8 milliard sur la période. En glissement annuel, les exportations de biens se sont repliées de 6,0% (-29,4 milliards), reflétant ainsi la contraction des exportations de produits alimentaires (-39,4 milliards) et, dans une moindre mesure, d’engrais minéraux et chimiques (-1,9 milliard) et de zircon (-1,7 milliard).



Concernant les ventes à l’étranger de produits alimentaires, la baisse est liée au recul des exportations de produits arachidiers (-34,2 milliards) et de produits halieutiques (-5,3 milliards) sur la période. En revanche, les exportations d’or non monétaire et de produits pétroliers ont affiché des hausses respectives de 5,9 milliards et 3,4 milliards en glissement annuel.

Source : Les exportations de biens sont estimées à 154,4 milliards au mois de décembre 2020 contre 163,6 milliards le mois précédent, soit une baisse de 5,6% (-9,1 milliards). L’information est de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee).Source : https://www.lejecos.com/Echanges-avec-l-exterieur-...

