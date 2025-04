Échanges entre l'APR et le FMI : Pape Malick Ndour confirme des échanges et en annonce une prochaine Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Avril 2025 à 00:12 | | 0 commentaire(s)|

L'information, longtemps considérée comme une rumeur, est désormais confirmée. Ce 17 avril, lors d'une conférence de presse, Pape Malick Ndour, l’une des figures en vue de l'APR, a levé le voile sur des contacts officiels entre son parti et le Fonds Monétaire International.



Le leader politique a révélé qu'un processus de dialogue était effectivement engagé, avec une rencontre formelle programmée dans les prochaines semaines. Cette réunion stratégique permettra la présentation de « documents », notamment « confidentiels », aux représentants de l'institution financière internationale.



Contre toute attente, Pape Malick Ndour a tenu à préciser la nature de cette démarche : "Il ne s'agit aucunement d'une opération de déstabilisation contre Pastef, mais d'une initiative républicaine visant à préserver la crédibilité financière du Sénégal."

Source : https://www.dakaractu.com/Echanges-entre-l-APR-et-...

