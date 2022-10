Echanges entre les deux anciens présidents : Abdou Diouf et Abdoulaye Wade se sont parlés au téléphone Ce mardi 18 octobre 2022, à 12 heures GMT, le Président Abdou Diouf et le Président Abdoulaye Wade, depuis Paris et Dakar, se sont parlés au téléphone.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Octobre 2022 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’information émanant de Mamadou Ndiaye, du Secrétariat Privé du Président Abdoulaye Wade, après avoir évoqué de vieux souvenirs, les deux Anciens Présidents ont prié pour eux et leurs familles, pour la paix au Sénégal, en Afrique, en France et dans le monde.



« A la fin d’un entretien amical rempli d’émotion , les deux vieux amis se sont séparés, se promettant, à l’avenir, de se rappeler plus souvent. », Nous dit-on



