Echanges houleux à l’Assemblée nationale: Quand Bara Dolly tacle Oumar Youm et lâche: "vote bi dou dialeu...ce vote ne passera pas ! " Comme constaté et largement partagé, ça a chauffé hier à l’hémicycle du Sénégal. Des échanges et propos houleux ont eu lieu à l’Assemblée nationale. Dans cet extrait, ce fut une passe d’armes où le député Cheikh Bara Dolly a taclé Oumar Youm avant le vote, en lui lançant sous forme de menace : "vote bi dou dialeu...autrement dit, "ce vote ne passera pas".

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Septembre 2022 à 18:03 | | 0 commentaire(s)|



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook