Echanges intra-UEMOA : La Côte d'Ivoire et le Sénégal demeurent les principaux fournisseurs

Jeudi 9 Janvier 2025

La Côte d'Ivoire et le Sénégal demeurent les principaux fournisseurs, avec cumulativement 55,4% du total de l'offre intra-communautaire. Du côté de la demande intra-UEMOA, souligne la même source, le Mali et le Burkina sont les principales destinations des flux échangés avec 44,8% du total.



Les principaux produits échangés sont le pétrole, les préparations alimentaires (lait, bouillons, etc.), les produits du cru (céréales, animaux vivants), les huiles alimentaires et construction.

Source : Les échanges intra-UEMOA seraient en hausse (+8,6%) pour ressortir à 1.191,3 milliards, représentant 16,2% des échanges totaux de l'Union. L'information est contenue dans la dernière publication de la Bceao « Rapport sur la Politique Monétaire dans l'UMOA- Décembre 2024 ».

