Echanges sur les priorités du moment : Amadou Hott réunit son équipe dirigeante Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a présidé hier une réunion de coordination avec l’équipe dirigeante de son département. Il s’agissait pour Amadou Hott et ses collaborateurs d’échanger sur les priorités du moment, pour une relance réussie de notre économie.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

A cet effet, il leur a demandé de continuer de travailler en équipe et de redoubler d’efforts pour un succès total dans la réalisation des projets et programmes phares du gouvernement.



Selon M. Hott, cette équipe dévouée s’est donnée corps et âme pour apporter les meilleures solutions afin de limiter l’impact de la Covid-19, à travers le PRES, le PAP2A, la loi PPP, le mécanisme de financement des entreprises, le financement de projets prioritaires, le programme d’urgence pour l’emploi des jeunes, etc.

L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos