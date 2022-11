Echec des négociations: Le syndicat des travailleurs de l’Enseignement supérieur annoncent 48 heures de grève

Le syndicat des travailleurs de l’enseignement supérieur a décrété à nouveau 48 heures de grève renouvelables. En assemblée générale hier, ces agents ont dénoncé avec la dernière énergie, le mutisme du gouvernement sur leur plateforme revendicative, notamment la revalorisation salariale.



Cheikh Samb et ses camarades déplorent le manque de réaction de la part de l’État, face à leurs doléances après l’échec des négociations lors de la rencontre mardi passé entre le syndicat et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.