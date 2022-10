Eclaboussé par les « Paradise Papers »: Quantum gagne un marché gré à gré de 92 milliards de FCfa pour la réhabilitation de Le Dantec Un marché de gré à gré de 92 milliards FCfa a été accordé au forceps au Groupement Quantum et Ghesa pour la reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Octobre 2022 à 14:22 | | 0 commentaire(s)|

Libération dans sa parution de ce mercredi 12 octobre 2022, a fait de graves révélations sur Quantum et son président Alvaro Yves Hachuel Collet. En effet, ce dernier et sa société ont été épinglés par les « Paradise papers », l’enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) sur les paradis fiscaux et le business offshore.



Le Consortium détaille un système tentaculaire de filiales offshore montées par Alvaro Yves Hachuel Collet autour justement de Quantum, montée le 23 février 2010 dans le paradis fiscal de Malte. En plus de Collet, on retrouve parmi ses « administrateurs », Adriana Camilleri Vassalo du célèbre cabinet Fjva.



Presque deux ans plus tard, c’est-à-dire le 10 Janvier 2012, Collet a créé, via le même procédé et dans le même paradis fiscal, Quantum Energy limited. Plus récemment, le 16 mars 2020, Quantum Industrial service limited a vu le jour dans l’archipel du centre de la Méditerranée.



Alvaro Collet actionnaire de la banque de Dakar



Avec son père, Jacques Hachuel, et Rafael Garcia Arteaga, Alvaro Collet, actionnaire de la banque de Dakar, a été jugé et condamné dans l’affaire de la banque Banesto qui avait secoué l’Espagne. A la barre, Jacques Collet avait affirmé qu’il n’avait jamais reçu un crédit de 45 millions d’euros mais qu’il s’agissait d’une opération fictive pour aider Mario Condé, l’ancien président de la banque au cœur du scandale.



Bernard Kouchner, ex ministre français, conseiller principal de Quantum



Quantum, fondée en 2009, a pour conseiller principal Bernard Kouchner, l’ancien ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères. Il a été reçu à plusieurs reprises au Palais et au ministère de la Santé, avant la signature au forceps de marché de gré à gré de 92 milliards FCfa.



Quantum est une société avec moins de 10 salariés au Sénégal qui mise sur les sous-traitants.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook