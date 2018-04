Eclairage public : la Commune de la Patte d’Oie se met aux normes urbaines

Une source indique que ce résultat est le fruit d’une collaboration entre le Conseil départemental de DAKAR et l’institution municipale.



L’édile a réussi à mettre en place un mécanisme efficace de suivi qui porte ses fruits.



À l’occasion de la traditionnelle réunion trimestrielle avec les délégués de la commune, le maire a mis en place un mécanisme efficient qui a porté ses fruits.



À tout moment, ces derniers se rapportent au point focal en charge de la question de l’entretien et de la densification du réseau.



Le recensement en cours permettra de situer le nombre de points lumineux dans les différents quartiers que sont :

Keur Damel

Mixta et environs

Cité Léopold Sedar Senghor

Grand - Médine

Bceao

Patte d’oie builders

Al Amal

Impôts et domaines

Soprim

Soprim extension



Avec l’inauguration prochaine des ouvrages que constituent les centres commerciaux de Patte d’oie et Grand Médine, la mise à disposition effective des salles de classe pour les écoles élémentaires, la salle polyvalente de consultation du poste de santé de Grand Médine, les espaces verts, le pavage de la devanture de Nabil Choucair etc... Les populations peuvent se frotter les mains en attendant d’autres réalisations.











Leral.net