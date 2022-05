Eclairage sur les données de l’exercice 2021 livrées par l’Observatoire: le Chiffre d’affaires de la poste a chuté 24% de 2020 à 2021 A première vue, les chiffres d’affaires en milliards de FCFA, les échanges et activités partagés par l’Observatoire postal et repris hier par Leral semblaient très dynamiques, malgré la situation alarmante que traverse la Poste. Mais réagissant à ce propos, une autorité de l'ARTP tempère les ardeurs et souligne que le Chiffre d’affaires de la poste a chuté 24% de 2020 à 2021

Par rappel, l’Observatoire des Postes est un outil régulatoire qui présente plusieurs intérêts, dont le suivi régulier du secteur postal au bénéfice de toutes les parties prenantes, notamment les autorités étatiques, les investisseurs, les opérateurs, les consommateurs, etc. Il permet ainsi de dresser, à tout moment, un état des lieux du secteur postal.



« A la lecture du titre on voit qu’il s’agit d’une information qui pourrait faire croire que la sn la poste est dynamique en dépit des informations de l’ARTP



Ce qui bien entendu n’est pas le cas puisque le Chiffre d’affaires de la poste a connu une baisse de -24% de 2020 à 2021 et que tous les indicateurs sont en souffrance. « , nous dit cette autorité.





