Ecobank Côte d’Ivoire annonce une progression de 28% de son résultat net au 3ème trimestre 2023.

Ce résultat net est ainsi passé de 28,386 milliards de FCFA au 30 septembre 2022 à 36,296 milliards de FCFA un an plus tard.

Le total du bilan s’est accru de 3,4%, se situant à 1 741 milliards de FCFA contre 1 684 milliards de FCFA au troisième trimestre 2022.



Durant la période sous revue, les dépôts de la clientèle ont augmenté de 9% à 1258 milliards de FCFA contre 1153 milliards de FCFA au 30 septembre 2022. De leur côté, les crédits nets à la clientèle se sont accrus de 21% à 911 milliards de FCFA contre 752 milliards de FCFA au 30 septembre 2022.



Au terme du 3eme trimestre 2023, le produit net bancaire de la Banque a progressé de 14% à 80 milliards de FCFA contre 70 milliards de FCFA au 3eme trimestre 2022.



Concernant les charges d’exploitation, elles ont augmenté de 9%, passant de plus 31 milliards au 30 septembre 2022 à plus 34 milliards de FCFA au 30 septembre 2023.



Ecobank Côte d’Ivoire a nettement amélioré son coût du risque qui est passé de 8,877 milliards de FCFA au 3eme trimestre 2022 à 3,970 milliards de FCFA durant la période sous revue (-55,3%).



Le résultat avant impôts est en hausse de 38% avec une réalisation de 41,649 milliards de FCFA contre 30,250 milliards de FCFA au troisième trimestre 2022.



Oumar Nourou



Le résultat net de la banque Ecobank Côte d’Ivoire a connu une progression de 28% au 3ème trimestre 2023 par rapport au 3ème trimestre 2022, selon rapport d’activités publié par la direction de cet établissement bancaire.Source : https://www.lejecos.com/Ecobank-Cote-d-Ivoire-anno...