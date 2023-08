Ecobank Fintech challenge 2023 : Huit fintech sélectionnées pour la grande finale

Selon un communiqué de presse, huit d'entre elles ont été retenues pour la finale où elles se disputeront le trophée le plus prestigieux. Le concours international, qui en est à sa sixième édition, a attiré cette année le plus grand nombre de candidatures jamais enregistré.



Le Groupe Ecobank, premier groupe bancaire panafricain, a indiqué que le nombre de candidatures de cette année avait plus que doublé par rapport aux 703 candidatures reçues l'an dernier en provenance de 59 pays. En 2022, rappelle la même source, la fintech nigériane Touch and Pay a conquis le jury avec son application Cowry, remportant ainsi le premier prix de 50 000 Usd.



Les huit finalistes de ce concours se disputeront le prix convoité de 50 000 USD lors de la finale, qui se déroulera au Centre de conférences panafricain Ecobank de Lomé, au Togo, le 6 octobre 2023.



Kori Tech (Sénégal) fait partie des huit finaalistes. Koripass est un portefeuille électronique lié à des accessoires de paiement physiques tels que des bracelets, des autocollants et des porte-clés. Il permet d'effectuer rapidement et facilement des paiements chez les commerçants en utilisant les technologies Nfc et Qr Code. Pas besoin d'internet ou de smartphone. Il y a aussi la fintech Rubyx (Belgique et Sénégal) - Rubyx propose des solutions de prêt numérique pour les prestataires de services dans les marchés émergents afin de combler le déficit de financement auquel sont confrontés les entrepreneurs informels et les petites entreprises pour financer leurs activités.



«Nous sommes ravis du très grand nombre de candidatures reçues dans le cadre de la sixième édition de notre Ecobank Fintech Challenge. L'augmentation importante du nombre de participants reflète l'impact croissant de nos investissements dans le secteur de la fintech, ainsi que sur nos opérations et nos initiatives dans ce domaine à travers l'Afrique. Les finalistes ont été soumis à un processus de sélection rigoureux, et nous attendons avec impatience les présentations des huit finalistes qui se disputeront le premier prix et pourront devenir partenaires du Groupe Ecobank », a déclaré Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank.



Comme pour les éditions précédentes, tous les finalistes de la 6e édition bénéficieront du programme Ecobank Fintech Fellowship, qui propose les avantages suivants. Il y a le lancement de produits à l'échelle panafricaine ; l’accès au Sandbox bancaire panafricain de Ecobank ; un accès prioritaire aux partenaires de capital-risque de Ecobank : l'opportunité d'accéder au financement.



