Ecole Polytechnique de Thiès: Daniel Ndiaye, étudiant en 2e année meurt dans sa chambre Daniel Ndiaye, étudiant en 2e année à l’école polytechnique de Thiès a été retrouvé mort, dans une salle d’un des pavillons de son école. Son corps sans vie a été découvert vers 21h, dans la nuit du mardi au mercredi 4 août.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Août 2021 à 19:50

Suite à la découverte du corps sans vie de Daniel Ndiaye, il a été révélé que les étudiants ont pris leurs vacances et les salles des pavillons, fermées, après avoir été désinfectées.



L’étudiant qui avait des troubles mentaux, dit-on, se serait enfermé pour réviser dans une salle désinfectée avec du produit toxique. Ce qui laisse penser que Daniel Ndiaye, décrit comme un étudiant modèle, calme et travailleur s’est asphyxié.



Ainsi, la dépouille a été transportée à l’hôpital El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès par les sapeurs-pompiers.









