Ecole de formation en santé/ Pour la confiance du malade: Marie Khemesse Ngom Ndiaye insiste sur la déontologie Le ministre de la Santé et de l’Action social, Docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye, lors du lancement officiel du Plan Stratégique national d’amélioration de la gestion des urgences au Sénégal 2022-2026, révèle que 48 % des écoles de formations en santé ne sont pas aux normes. Et pour régulariser ces écoles, le ministre a insisté sur la déontologie qui d’après elle, va permettre aux agents de santé de faire correctement leur travail.

«L’étude de la déontologie est extrêmement importante dans nos institutions de formation. Nous sommes tous passés par là. Nous avons vu des professeurs qui venaient avec des peignes cheveux, des maquettes pour nous montrer comment il faut s’habiller, comment mettre sa blouse. Je crois que ce sont des éléments importants pour mettre en confiance le malade qui est devant nous», déclare-t-elle.



Selon le ministre, un travail a été fait sur ces écoles de formation pour qu’elles soient en règle sinon, martèle le ministre, elles sont appelées à disparaître.



«La formation constitue un pilier important et c’est la fondation même de tout ce que nous sommes en train de faire. Si la formation est ratée dès le départ, il sera difficile de reconstituer un bâtiment qui va être construit», avertit-elle.



