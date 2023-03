Ecole de l’APR : Me Djibril War alerte et rend hommage à Me Sèye

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2023 à 12:50

L’événement tant attendu par les militants du Président Macky Sall, à savoir la présentation de l’École du parti Apr, avait malheureusement coïncidé avec un événement douloureux constitué par la disparition brutale de l’avocat Me Ousmane Sèye, figure éminente de la majorité présidentielle. C’est dans cette douloureuse circonstance que Me Djibril War a introduit « La République, l’État et le Citoyen » comme thème de cette rencontre animée par les ministres conseillers El Hadji Kassé, Seydou Guèye, Mor Ngom, Siguini, le secrétaire général de l’école du Parti, Salam Guèye. Le journaliste Thierno Birahim Fall était le modérateur et Djibril Bâ, le rapporteur.



Très ému, Me Djibril War, l’expert administrateur judiciaire près les Cours et Tribunaux, n’a pas manqué de rappeler que l’illustre disparu, Me Ousmane Sèye, comme son autre défunt condisciple en Droit, Me Alioune Badara Cissé, ont connu hélas le même destin cruel. Celui « d’être arrachés si tôt à notre affection », même si leurs courtes vies ont été très riches en parcours et actes positifs. « Comme pour reprendre Monsieur le Président de la République, très affecté lors de la levée de corps du défunt qui, comme par prémonition, revenait juste quelques jours avant son décès, du Pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam à La Mecque », a rappelé Me Djibril War.



Poursuivant son témoignage, l’ancien député de l’Apr a déclaré que tous les deux avocats disparus, à savoir Mes Sèye et Badara Cissé, incarnaient bien le thème de cette rencontre de l’Ecole de l’APR reportée à vendredi prochain, en raison du deuil qui frappe la majorité présidentielle. Car, a ajouté Me Djibril War, ces deux camarades avaient bien accompli leur vie comme étant de bons époux, des pères de famille modèles, à la conduite irréprochable.



« Ils étaient également de grands humanistes doublés de hauts républicains. A cet effet, j’invite toute la classe politique pour que leur héritage en valeurs et vertus soit entretenu de manière constante par chacun dans cette vie éphémère. Cela en lieu et place de ces attitudes dignes de parvenus, d’arrogance, de prétention, de mépris, de la part de bon nombre de responsables du parti aujourd’hui, Ministres, Dg et Pca, qui ne daignent ni répondre aux militants de base, ni même les recevoir. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, cela conduira à coup sûr à la perte du pouvoir par l’« Apr » en 2024, comme ce fut le cas pour le Pds en 2012. Ce, malgré les nombreuses réalisations du Président Macky Sall s’il ne met pas fin à ces attitudes », a alerté Me Djibril War, relate "Le Temoin".

Ndèye Fatou Kébé