Ecoles franco-sénégalaises: MackySall cède la tutelle à la France

Les écoles franco-sénégalaises de Fann et Dial Diop sont désormais sous la tutelle de la France. Macky Sall et son régime en ont décidé ainsi, rapporte Wal fadjri, qui donne l’information dans sa parution du jour.



L’ambassade de France au Sénégal a lancé un appel d’offres pour recruter, dès la rentrée de septembre 2019, dix-huit instituteurs sénégalais.



Les enseignants du public, qui étaient affectés dans ces établissements, ont été remerciés par les autorités de l’ambassade. Qui ont décidé de privatiser ces écoles avec la mise en compétition des postes laissés vacants par les enseignants du public renvoyés.



Ces derniers refusent de passer à la trappe. D'après Wal fadjri, ils ont engagé le combat pour s’opposer au transfert de la tutelle desdites écoles



Les écoles franco-sénégalaises de Fann et Dial Diop sont le fruit d'un accord bilatéral de coopération entre le Sénégal et la France.

