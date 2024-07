Économie, Financements, Pacte de Partie et Ressources Naturelles en Afrique: Macky Sall à cœur ouvert sur Grande Tribune Invité de la Grande Tribune, l'ancien Président Macky Sall a abordé divers sujets, notamment le potentiel économique du Sénégal et de l'Afrique, l'accès aux financements, ainsi que son rôle en tant qu'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète. Il a également discuté de son objectif et de l'exploitation des ressources naturelles en Afrique...

