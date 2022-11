Economie : La Banque nationale d’Algérie s’installe au Sénégal

Parmi les résultats de la visite du président Macky Sall en Algérie, il convient de retenir la décision de la puissante Banque nationale d’Algérie de s’installer à Dakar, d’ici décembre ou janvier. L’information a été livrée par le Pôle Communication de la Présidence.



Avant cela, elle avait été déjà rendue publique par le Directeur général de la Banque nationale d’Algérie, Mohamed Lamine Lebbou, le mardi 30 août dernier, en marge d’une cérémonie consacrée à la signature d’un mémorandum d’entente entre la banque et le groupe Télécom Algérie. « Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de déploiement à l’international de la Banque Nationale d’Algérie », avait-il ajouté. La Banque Nationale d’Algérie (BNA) est dotée d’un capital de 3,144 milliards de dollars. Elle est positionnée comme la 12ème banque en Afrique. Le président de la République a aussi reçu le PDG de Sonatrach, le premier groupe d’hydrocarbures du continent et la présidente du patronat algérien.



Le Sénégal attire de plus en plus les investisseurs algériens. Le patronat algérien veut se lancer au Sénégal dans l’industrie de pipes (tuyauterie pour eau et hydrocarbures), la fabrique d’appareils électriques sans oublier le lancement il y a quelques semaines de la ligne maritime directe Alger-Dakar.