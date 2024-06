Economie-Performances/Croissance : Le Sénégal devrait atteindre un taux moyen de 7,4 % en 2024-2026, selon la Banque mondiale

La Banque mondiale a relevé le caractère ‘’résilient’’ de l’économie sénégalaise au cours de l’année dernière et déclaré, mercredi, s’attendre à une croissance économique moyenne de 7,4 %, entre 2024 et 2026, contre 4,6 % en 2023.



L’économie du pays s’est ‘’accélérée’’ en 2023, malgré les ‘’perturbations’’ notées au niveau mondial, régional et national, d’où la résilience relevée par cette institution financière dans un rapport.



L’économie sénégalaise est tirée par les activités du secteur primaire, l’agriculture surtout, constate la Banque mondiale.



Le secteur secondaire, comme celui du primaire, est ‘’résilient’’, grâce à l’industrie du ciment surtout, relève-t-elle.



Le tertiaire est moins reluisant, avec un taux de croissance moins important en 2023 qu’en 2022, selon l’institution financière.



Le secteur bancaire sénégalais a fait preuve d’une ‘’certaine résilience’’, selon le rapport qui a été rendu public au siège de la Banque mondiale à Dakar, en présence de représentants du gouvernement.



Les économistes de l’institution internationale signalent que le Sénégal n’a pas utilisé toutes les potentialités et ressources dont il dispose sur le plan économique, au cours de l’année dernière.



La santé et la vie des ménages se sont améliorées, ce qui n’a pas été le cas pour l’éducation.











Aps