Economie d’énergie : L’AEME et l’ADIE se donnent la main L'Agence pour l'Économie et la Maitrise de l'Énergie (AEME) et l'Agence de développement de l'informatique de l'État (ADIE) ont signé un accord-cadre de collaboration en vue de mutualiser leurs efforts.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019 à 19:00 | | 0 commentaire(s)|



"Nous sommes réunis dans ce cadre aujourd’hui pour la signature de ce Protocole de coopération pour rendre notre système informatique plus performant, et avoir accès aux meilleures technologies pour la vulgarisation et la réussite de notre mission", a déclaré Monsieur Saer DIOP, Directeur général de l'AEME qui ajoute l'agence s'engage, comme cela a été fait par le passé avec d'autres administrations, à accompagner l’ADIE dans la maitrise de ses dépenses énergétiques. Ce qui a réjoui Monsieur Cheikh Bakhoum qui s'est félicité de l'engagement de l'AEME en faveur de son agence, "un des gros consommateur d'énergie" de l'État.





