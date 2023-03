Économie mondiale : Les mesures des banques centrales, le ralentissement de l’inflation entre autres, soutiennent la croissance

Dans sa Note de conjoncture économique du mois de février 2023, la Bceao relève qu’aux États-Unis, l’activité a connu son plus faible ralentissement depuis octobre 2022. Une nette amélioration est notée aussi bien au niveau des services que du secteur manufacturier. Les indices des services et du secteur manufacturier ressortent à 46,6 points et 46,8 points, respectivement, après des niveaux de 44,7 points et 46,7 points. Au total, bien que l'indice PMI composite se soit accru de 45,0 points en décembre 2022 à 46,6 points en janvier 2023, soit un plus haut niveau depuis octobre 2022, l'activité économique reste en zone de contraction. Les dernières informations font état de la bonne tenue de la demande (ventes au détail : +3,0% en janvier 2023 et hausse de nouvelles commandes).



Dans la zone euro, l’activité du secteur privé entame la phase d’expansion, avec la bonne tenue des services et l’atténuation du rythme baissier du secteur manufacturier. L’indice PMI composite s’est redressé en janvier 2023, pour un troisième mois consécutif, à 50,3 points, après 49,3 points en décembre 2022. Ce retour à la croissance repose sur le secteur des services, qui bénéficie d’un redressement de la demande. L’indice PMI des services est ressorti à 50,8 points, première hausse au-dessus du seuil des 50 points depuis juillet 2022, après un niveau de 49,8 points en décembre 2022. La modération du ralentissement de l'activité manufacturière a renforcé la tendance. L'indice PMI manufacturier a atteint en janvier 2023 un sommet de cinq mois, à 48,8 points, après 47,8 points en décembre 2022.



Le privé japonais renoue avec la croissance



En ce début de l’année 2023, le secteur privé japonais renoue avec la croissance. Le rebond concerne essentiellement le secteur des services qui bénéficie d’une forte demande, soutenue par le programme d’aides aux voyages et l’assouplissement récent des mesures contre le Covid-19. En effet, l’indice PMI Composite s’est accru, en passant de 49,7 points en décembre 2022 à 50,8 points en janvier 2023. Les indices des services et du secteur manufacturier ressortent à 52,4 points et 47,1 points, respectivement, après 51,1 points et 46,6 points. En revanche, au Royaume-Uni, l’activité du secteur privé enregistre sa plus forte baisse depuis deux ans, malgré la réduction des pressions inflationnistes. L'indice PMI composite, qui mesure l'activité dans l'industrie et les services, est retombé à 48,5 points en janvier 2023, contre 49 points en décembre 2022, soit un plus bas niveau de deux ans. L’accentuation de la baisse de l'activité en janvier 2023 est imputable à l'impact des grèves, à l'envolée des prix des produits énergétiques due à la guerre en Ukraine, ainsi qu’à la persistance de la pénurie de main-d'œuvre et des problèmes commerciaux (Brexit).



Évolutions divergentes dans les pays émergents



Au niveau des pays émergents, l’activité économique a connu des évolutions divergentes. En Chine, l'activité économique a augmenté à 49,2 points en janvier 2023, après 49,0 points en décembre 2022. Le récent assouplissement des mesures de confinement prises pour lutter contre la COVID-19, la baisse de pression sur les chaînes d'approvisionnement, du délai de livraison et du coût d’exploitation ont contribué au dynamisme du secteur manufacturier chinois. En Inde, l’indice PMI du secteur manufacturier est passé de 57,8 points en décembre 2022 à 55,4 points en janvier 2023. Le ralentissement de l’activité est lié à celui de nouvelles commandes et des ventes à l'étranger. L'indice PMI manufacturier de la Russie s’est établi janvier 2023 à 52,6 points après 53,0 points en décembre 2022. Le maintien du taux d'expansion du secteur manufacturier est en lien avec l’augmentation des nouvelles commandes.



Au Brésil, l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier est passé à 47,5 points en janvier 2023, après avoir atteint son plus bas niveau en deux ans en décembre 2022 (44,2 points). Le maintien de l’activité en phase de contraction, pour un troisième mois consécutif, est en lien avec la baisse des nouvelles commandes et des ventes internationales. En Afrique du Sud, l'indice des directeurs d'achat se situe à 53 points, niveau pratiquement identique à celui de décembre (53,1 points), indiquant que l'activité manufacturière sud-africaine a connu une troisième expansion mensuelle consécutive, grâce à la croissance de l'activité commerciale et des stocks. Les difficultés d'approvisionnement en électricité ont toutefois eu un impact modérateur sur cette tendance.



Au niveau des pays voisins de l’UEMOA, l'indice PMI composite du Nigeria est ressorti de 53,5 points, en baisse par rapport à 54,6 points le mois précédent. Le ralentissement est lié à la baisse de la demande, la production étant ressortie en hausse. L'indice PMI du Ghana a augmenté à 47,2 points en janvier 2023, contre 47 points le mois précédent, indiquant le 12ème mois consécutif de baisse de l'activité du secteur privé. La production et les nouvelles commandes ont baissé. La bonne tenue de l'emploi et la hausse du pouvoir d’achat des travailleurs du secteur privé ont exercé un effet modérateur.



