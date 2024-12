Economie nationale: Les Douanes sénégalaises sensibilisent les élèves sur leur rôle clé Hier, samedi 21 décembre 2024, l'Agent de Constatation Aloyse Ndione, membre de la Division de la Communication et des Relations publiques des Douanes sénégalaises, a animé une session d'information auprès des élèves du Complexe scolaire des Pères Maristes de Ndiakhirate.

Selon l’info partagée sur la page facebook, Au cours de cette rencontre, il a présenté les missions essentielles de l'Administration des Douanes, mettant en lumière le rôle crucial des agents douaniers dans la protection des frontières, la facilitation des échanges commerciaux, et la mobilisation des recettes fiscales. Il a également partagé des détails pratiques sur le quotidien d'un agent des Douanes, offrant ainsi aux élèves une perspective enrichissante sur ce métier.



L'Agent Aloyse Ndione a saisi l'occasion pour évoquer les conditions d'admission à l'École des Douanes et les critères nécessaires pour intégrer le Corps des Inspecteurs. Cette démarche vise à encourager les jeunes à envisager une carrière dans ce secteur stratégique.



Les élèves et le personnel éducatif ont apprécié cette initiative, soulignant l'importance d'une meilleure compréhension des activités douanières pour appréhender leur impact sur l'économie nationale. Cette conférence a permis de renforcer les liens entre les Douanes et la communauté scolaire tout en éveillant des vocations parmi les jeunes générations.



Les Douanes sénégalaises, par cette intervention, poursuivent leur mission de sensibilisation et de rapprochement avec les citoyens, dans une démarche de transparence et de pédagogie.



