Economie solidaire : Victorine Ndeye ouvre les concertations avec l’Ascodem

A peine installée dans ses nouvelles fonctions de Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye a reçu, avant-hier lundi, dans l’après-midi, l’Association des commerçants et délégués de marchés ASCODEM.



Une séance de travail à l’auditorium des sphères ministérielles Ousmane Tanor Dieng avec les délégués des marchés de la région de Dakar, pour discuter sur les perspectives de l’économie sociale et solidaire et les financements liés. Un prétexte selon Victorine Ndeye, pour faire une évaluation du milliard dont a eu à disposer l’ASCODEM en direction des différents acteurs de l’association. « Pour la première fois, les commerçants recevaient un financement de l’Etat. Un appui qui a été possible grâce à la levée des contraintes puisque 98 millions de francs Cfa ont été pris en charge, en termes d’appui et de subvention pour prendre en compte ce qui était demandé en termes de garantie. Ce qui lui a permis d’avoir un taux d’intérêt qui a été de 6% en substitution de la garantie qui leur avait été demandé, dont les acteurs n’avaient forcément les moyens », a expliqué le ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, relate "Le Témoin".



La toute première cohorte composée essentiellement des acteurs des marchés de Dakar, a eu à bénéficier d’un milliard de francs Cfa. Aujourd’hui, cet appui constitue un motif de satisfaction pour les membres de l'Ascodem. D’ailleurs, ils souhaitent que ce modèle de financement soit dupliqué à l’échelle nationale. « Ils en redemandent parce que c’est une expérience qu’ils voudraient reconduire mais aussi diffuser partout à travers le pays », a relevé Mme Ndeye.



« Si après évaluation, l’expérience est concluante, nous pouvons l’étendre au niveau des différentes régions. Une réunion technique se tiendra et d’ici la fin du mois de novembre, les recommandations seront mises en application. Ce qui va nous permettre d’aller très vite et d’apprécier les différentes problématiques qui ont été soulevées », affirme le ministre, qui s’engage à formaliser et à renforcer les capacités des acteurs, afin de trouver des solutions à impact social.