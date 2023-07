Ecosystème start-up : Le Sénégal classé 8e en Afrique

Selon un communiqué de presse du Restic, les entreprises innovantes impulsées par des innovateurs dans les secteurs divers trouvent dorénavant au Sénégal un cadre porteur pour l’incubation de leurs idées et de leur business - plan.



«Selon le cabinet Startupblink après l’Afrique du Sud et l'île Maurice, respectivement 1er et 2ème le Sénégal avec son 8eme rang présente le meilleur écosystème en Afrique francophone au Sud du Sahara pour l’innovation dans le numérique et le digital », informe le Restic. Le Restic estime que c’est un classement bien mérité qui magnifie l’expertise et le know –how sénégalais dans le numérique.



Après la tenue à Dakar du forum sur les Pme par l’Adepme ou les entreprises du numérique et du digital ont pris toute leur place, le Restic appelle les plus hautes autorités à consolider les acquis dans le secteur et surtout prie instamment le Président de la République à convoquer un conseil présidentiel sur la question avant son prochain départ en 2024.



Le Restic souligne que le potentiel de notre pays est sans limites au regard du capital humain, des investissements de nos operateurs, de la législation et bien-sur de la volonté politique de l’actuel Président de la République qui a mis sur pied la Délégation à l’entreprenariat rapide. «Le secteur du numérique et du digital doit monter en puissance pour représenter 25% du Pib au moins vers 2035 », ajoute la même source.



Le Restic de réitérer son appel aux autorités pour la clémence à l’endroit des fondateurs et dirigeants de Kopar Express qui ont joué un rôle dans le développement des fintech au Sénégal.



Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (Restic), encourage les améliorations notables et constantes dans l'entrepreneuriat numérique et digital dans notre pays, avec cette distinction bien méritée pour notre pays qui est 8e en Afrique, pour la qualité de son écosystème start – up.