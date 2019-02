Ecran Led ou écran Lcd: des conseils pour nettoyer correctement vos écrans

Les écrans actuels sont fragiles et ont besoin de soins particuliers. Afin d’éviter l’accumulation progressive de poussière et de taches, il faut nettoyer vos écrans une fois par semaine.



Ordinateur, télévision, tablette, portable… Voici nos conseils et techniques pour bien nettoyer les écrans écran LED ou écran LCD de vos appareils:

- Débranchez l’appareil avant de le nettoyer.



- Évitez d’utiliser de l’essuie-tout ou des lingettes pour ne pas rayer votre écran LED ou votre écran LCD. Utilisez plutôt des chiffons en microfibre propres. La matière est pareille que le chiffon qu’on utilise pour nettoyer les verres de lunettes.



- N’appliquez pas directement le liquide nettoyant sur votre écran, versez quelques gouttes sur un chiffon. N’utilisez pas non plus d’alcool ni autres produits abrasifs. L’idéal est de nettoyer son écran à sec, à moins que cela soit indispensable. Lorsque vous nettoyez votre écran, n’exercez pas de pression dessus et délicatement.



