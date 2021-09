Ecroués pour trafic et escroquerie: Simon et Kilifeu vivent avec "foi et dignité" leur incarcération Au lendemain du Magal de Touba célébré le dimanche 26 septembre 2020, les deux membres de Y’en a marre écroués pour une affaire de trafics de passeports, viennent de faire une publication commune pour s’adresser aux Sénégalais qu’ils remercient.

A cette occasion, Kilifeu et Simon disent vivre avec foi et dignité l’épreuve qu’ils traversent après avoir remercié les Sénégalais pour leurs soutiens et prières.



"En ce lendemain de Magal, nous souhaitons qu’Allah préserve notre chère nation, renforce la cohésion de notre peuple et le comble de ses bienfaits.



A toutes les sénégalaises, à tous les Sénégalais, nous nous inclinons respectueusement pour vous dire merci pour vos prières et vos soutiens.



Nous vivons cette épreuve de nos vies respectives avec foi et dignité. En gardant espoir que notre justice saura puiser dans ce qu’elle a de plus fort, pour un sursaut en faveur de l’équité, de la vérité”, ont-ils posté.



Kilifeu et Simon

