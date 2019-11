Écurie Fass : Gris Bordeaux et Cie boycottent Tapha Guèye

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 09:49 | | 0 commentaire(s)|

Directeur technique de l'écurie de Fass, Tapha Guèye avait convoqué ses poulains en réunion samedi dernier à 10 heures à l'école Sacoura Badiane de Colobane.

À l'heure du rendez-vous, renseigne Sunu Lamb, il n'y avait que cinq lutteurs : Parisien, Bara Ndiaye, Thiatou Montagne et deux autres jeunes.



Aucun des noms ronflants de Fass n'a fait le déplacement. Gris Bordeaux, la tête de file, son frère Gris 2, Forza, Papa Sow (hors du Sénégal), Lac Rose, Tapha Jr, notamment, ont boycotté l'ancien Tigre, selon le journal.



Fass est miné depuis quelques années par les divisions sur fond de succession de mauvais résultats sportifs.

