Écurie de Fass : «Le problème, c’est Tapha Guèye»

Malick Guèye est le frère de Mbaye Guèye et de Moustapha Guèye. Dépeint comme la «bibliothèque mobile» de l’écurie Fass, il peut aussi porter l’étiquette de celui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas.



Illustration de cette liberté de ton : sa sortie dans Sunu Lamb contre l’ancien Tigre qu’il désigne comme le mal de Fass : «C’est Tapha Guèye le premier responsable de cet échec parce qu’il a laissé faire et cela a eu les conséquences que vous savez tous.»



Malick Guèye martèle : « J’impute à Moustapha Guèye l’échec de Fass sur le plan technique. Il a cautionné que certains lutteurs s’entraînent ailleurs qu’à Fass, c’est une faute lourde de sa part ».



Se tournant vers Gris Bordeaux, le chef de file de l’écurie et Papa Sow, un des lieutenants de celui-ci, la «bibliothèque mobile» de Fass les accuse de tricher et de passer leur temps à sauver les apparences.