Edition 2023 de l’Africa Invest Forum : Adesina annonce 34,82 milliards de dollars d’intérêts d’investissements obtenus

Selon Akinwumi Adesina, cette année, en plus de nos partenaires fondateurs, nous avons eu la participation d’institutions telles que UK Export Finance, l’Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga), la Société financière internationale, le ministère saoudien de l’Investissement, l’Agence des États-Unis pour le commerce et le développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, l’Agence japonaise de coopération internationale et la Banque japonaise pour la coopération internationale, entre autres. «Nous sommes en train de construire une puissance financière autour des investissements en Afrique.



En parlant de résultats, le moment est venu de dévoiler les résultats des salles de réunion des Market Days de l’Africa Investment Forum 2023. Et maintenant, c’est avec grand plaisir que je vous annonce que, grâce à tous vos efforts collectifs, l’Africa Investment Forum 2023 a été un franc succès. Nous avons été en mesure d’obtenir 34,82 milliards de dollars d’intérêts d’investissement ! Quel exploit incroyable, tout cela en seulement 72 heures ! », s’est félicité le patron de la Bad. Très satisfait de la réussite de cette édition, M. Adesina d’ajouter : «J’ai dit : « Refaisons-le. » Et nous l’avons fait ! Et vous l’avez fait ! Encore une fois, merci beaucoup. Ces investissements auront un impact transformateur sur la vie des gens. C’est l’objectif principal de l’Africa Investment Forum : investir pour améliorer les conditions de vie ». Il a souligné que de nombreuses personnes ont travaillé dur pour faire de ce Forum un grand succès. A son avis, les plus importants sont les participants ! «Un grand merci ! Un grand merci à nos chefs d’État et de gouvernement, à nos ministres et à nos chefs de gouvernement.



Un grand merci aux porteurs du projet. Un grand merci aux investisseurs. Un grand merci au gouvernement et au peuple marocain pour leur incroyable soutien. Un grand merci à mes propres directeurs exécutifs de la Banque africaine de développement, dont plusieurs ont participé activement », a salué le président de la Bad. Il a également adressé un grand merci à la direction et au personnel des partenaires fondateurs de l’Africa Investment Forum : la Banque africaine de développement, la Banque africaine d’import-export, Africa50, la Société financière africaine, la Banque de développement de l’Afrique australe, la Banque de commerce et de développement, la Banque islamique de développement et la Banque européenne d’investissement.



Akinwumi Adesina a indiqué qu’au cours des trois derniers jours, cette véritable inspiration, à l’instar des énergies renouvelables, a nourri les débats des participants, le Palais des Congrès étant devenu une ruche de débats, d’engagements, d’analyses et d’évaluations de projets. Selon le président de la Bad, la table ronde d’ouverture de haut niveau avec des chefs d’État et de gouvernement a été très inspirante, montrant que les dirigeants en sont venus à montrer un fort soutien aux investissements.

Il a relevé que les salles de réunion étaient pleines.



«Dans plusieurs cas, les chefs d’État et de gouvernement ont présidé des discussions sur des projets dans leur pays. Ils étaient vraiment présents en tant que chefs de l’exécutif de leurs pays, répondant aux questions et fournissant des assurances et de la sécurité aux investisseurs. Les promoteurs de projets et les investisseurs ont analysé les opportunités d’investissement dans divers domaines, notamment l’alimentation et l’agriculture, les énergies renouvelables, l’exploitation minière, les corridors de transport, l’aviation, les ports maritimes en eau profonde et les chemins de fer, les Tic les infrastructures numériques, l’intelligence artificielle, les industries créatives et la santé », a confié Akinwumi Adesina.



Il a fait savoir que d’autres événements axés sur les corridors régionaux, le Forum des maires et les zones spéciales de transformation agro-industrielle ont tous été passionnants et puissants pour stimuler les investissements dans les corridors de transport, les infrastructures urbaines et la finance, ainsi que dans les produits alimentaires et agro-industriels.M. Adesina informe avoir eu le plaisir de signer une lettre d’intention avec le Directeur exécutif du Fonds Mohammed VI d’investissement, qui investira dans le soutien au secteur privé, en particulier aux petites et moyennes entreprises et aux infrastructures au Maroc – une grande vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



«Des partenariats solides ont été forgés avec le lancement de l’Alliance pour les zones spéciales de transformation agro-industrielle, avec un engagement de 3 milliards de dollars de la part de partenaires tels que la Banque africaine de développement, la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et les plateformes industrielles intégrées Arise », renseigne le patron de la Bad.

Ismaïla BA, Envoyé spécial à Marrakech





L’édition 2023 de l’Africa investment Forum (Aif) qui s'est tenue à Marrakech (8 au 10 novembre) a connu un franc succès. L’annonce est du président de la Banque africaine de développement (Bad) lors de la clôture de cette édition.Source : https://www.lejecos.com/Edition-2023-de-l-Africa-I...