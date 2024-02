Edition 2024 du Pélerinage à la Mecque: Le Sénégal bénéficie d'un quota de 12 860 pèlerins

Le Premier Ministre Monsieur Amadou Ba a, au nom du Chef de l’Etat Macky SALL, présidé le conseil interministériel consacré au pèlerinage à la Mecque édition 2024, ce vendredi 23 février 2024, au Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE). Cette année, le Sénégal bénéficie d'un quota de 12 860 pèlerins, réparti comme suit : 1 860 pour la Délégation générale au Pèlerinage et 11 000 pour les voyagistes privés. Ainsi, le Premier Ministre a exhorté les acteurs concernés à travailler ensemble avec détermination, compassion et dévouement, pour atteindre l’objectif afin de donner la satisfaction à l’ensemble des pèlerins.

