Edouard Latouffe, responsable APR Thiès ouest: «Nous n'accepterons pas que l'APR soit l'agneau du sacrifice» Edouard Latouffe, responsable Apr à la commune de Thiès-Ouest, par ailleurs Conseiller spécial du Maire Talla Sylla, soutient que si les arbitrages, bien que tardifs, du Président Macky Sall et d’Idrissa Seck rament à contre-courant des intérêts des Thiessois, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le consensus tant recherché relèvera de l'utopie.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|

Il ajoute : « Il ne sera tolérable encore moins acceptable que le Rewmi, prenant pour baromètre d'appréciation les résultats électoraux de 2014 frappés de caducité, se paie la part du lion. Le Président Idrissa Seck ne peut pas faire fi de la nouvelle donne des retrouvailles. Sa posture institutionnelle actuelle ne l’autorise pas à suivre la logique de son parti. Son arbitrage ne doit souffrir d'aucune impartialité.



Ces retrouvailles sont à leur premier test d'adhésion ou de rejet.

Le Rewmi doit forcément faire une analyse concrète de la situation et comprendre in fine, que l'Apr n'est plus un adversaire mais plutôt un allié. Nous ne sommes pas contre le consensus.



Notre intime conviction est qu'il serait électoralement suicidaire d'opérer un choix non fédérateur. Nous n'accepterons pas que l'Apr soit l'agneau du sacrifice de ces retrouvailles. Le Rewmi est contraint à un partage équilibré et forcé des responsabilités ».











L’As



