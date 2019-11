Education: 22 écoles fermées à Goudiry Le préfet du département de Goudiry a présidé, jeudi 14 novembre dernier, un CDD (Comité Départemental de Développement) pour faire le bilan de l’année scolaire écoulée mais aussi, des 10 années d’existence de l’Inspection de l’Education et de la Formation.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2019 à 09:19 | | 0 commentaire(s)|

3.355 élèves sont sans maître à Goudiry, un déficit de 84 maîtres, conséquence, 22 écoles sont fermées, c'est ce qui ressort du bilan des 10 années d'existence de l'inspection de l'éducation et de la formation de Goudiry.



Par contre, Il a été noté un relèvement du taux de réussite au Cfee, à l’entrée en 6e et au Bfem. Mais, « ces acquis ne doivent pas cacher des difficultés dans le pilotage du secteur de l’éducation. Car le déficit en personnel enseignant impact négativement sur le fonctionnement des structures et sur les performances », clarifie Bira Gaye Diagne, l'inspecteur d'éducation et de formation de Goudiry.



Le document présenté aux participants à ce Cdd, fait état d’un déficit global de 84 enseignants (en français) au niveau de l’élémentaire et 12 pour l’arabe. « A ce jour, il y a 22 écoles élémentaires qui ne fonctionnent pas. C’est-à-dire les enseignants, au nombre 36, qui étaient dans ces écoles ,sont affectés au mouvement national et ne sont pas remplacés », regrette M. Diagne. Malgré des redéploiements opérés, la situation est restée entière dans ce département. Sur les 3.355 élèves sans maître, 1.763 sont des filles et 1.592, des garçons, annonce echoriental.com.



