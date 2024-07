Education: Décés de l’inspecteur Alioune Ndiaye n’est plus

Le monde éducatif sénégalais est en deuil. L’inspecteur et non moins historien, Alioune Ndiaye, est décédé ce mardi 9 juillet 2024 à son domicile, à Pikine-Technopole des suites d’une maladie. Un intellectuel généreux, toujours disponible pour la presse vient de tirer sa révérence, renseigne Bes Bi.



Le Groupe Leral présenté ses condoléances à la famille éplorée.

