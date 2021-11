Education: Des ressources budgétaires conséquentes, allouées

Le Chef de l’Etat demande, par ailleurs, aux Ministres en charge de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur, de prendre toutes les mesures de sauvegarde appropriées.



Ceci, en liaison avec les Ministres en charge des Forces armées, et de l’Intérieur, afin d’encadrer, d’une part, l’occupation de l’environnement immédiat des établissements scolaires et universitaires et, d’autre part, les activités commerciales autour de ces structures publiques.



Abordant la question liée au renforcement de la Gouvernance des Universités publiques et à l’intensification de la modernisation du système d’enseignement supérieur et de la recherche, le président de la République indique la priorité qu’elle constitue dans le cadre de l’action gouvernementale.



Le président de la République souligne que, depuis 2013, des ressources budgétaires conséquentes, de même que des équipements exceptionnels ont été alloués et mis à la disposition de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.



