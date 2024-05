Education / Enseignant assassiné à Thiès : Une délégation du ministre chez la famille d'Alain Kaly

D’après le quotidien "L’As", il a promis que toute la lumière sera apportée à cette douloureuse affaire, les malfaiteurs traqués, traduits en justice et punis à la dimension de l’acte commis.



Selon les dernières nouvelles, la famille n’est toujours pas entrée en possession du corps, évacué à Dakar, pour les besoins d’une autopsie. Et après concertation, elle a décidé de respecter sa volonté qui était d’être inhumé à Ziguinchor, auprès de son défunt père.



Compatissant à cette dure perte, une enveloppe d’un million FfCa a été remise à la famille par la délégation.



Par ailleurs, cette mort de Kaly continue de susciter des interrogations et les populations de Keur Modou Ndiaye ont annoncé une marche ce matin, pour dénoncer l’insécurité qui est indexée dans cette affaire.



Le G7, composé du SELS, SIENS, UDEN, SAEMSS, CUSEMS, SNELAS/FC, SELS/A, SADEF, observe quant à elle, un débrayage ce vendredi, suivi d’un sit-in devant l’Inspection d’Académie (IA) de Thiès.