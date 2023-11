Education: Le Doyen Ibrahima Fall corrige Cheikh Oumar Anne

Comme il ne prend pas la précaution de remuer sa langue sept fois avant de parler, le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne, a reçu les foudres du doyen Ibrahima Fall.



A l’annonce d’une journée « école morte » décrétée par l’alliance Cusems/Saems pour ce mardi 7 novembre 2023, le ministre de l’Education nationale a menacé d’appliquer la loi avec fermeté, pour le respect du protocole d’accord signé le 26 février 2022. Un protocole d’accord dans lequel les organisations syndicales avaient réaffirmé leur engagement en faveur des priorités du département, notamment la promotion d’un climat social apaisé dans l’espace scolaire.



« Ces appels déguisés à la grève sont contraires à la réglementation. En effet, si le droit de grève est reconnu aux travailleurs par la Constitution, il s’exerce dans le cadre des lois et règlements du pays. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l’entreprise en péril. Le Gouvernement reste déterminé à faire respecter les dispositions susvisées et promet qu’il va s’opposer à toutes les tentatives de déstabilisation de l’école publique, pour des motifs inavoués », avait indiqué sur un ton menaçant, le ministre Cheikh Oumar Anne, dans un communiqué publié par ses services, le dimanche.



Le Doyen Ibrahima Fall, syndicaliste, ancien ministre délégué auprès du MEN chargé de la Pédagogie, a rectifié et corrigé Cheikh Oumar Anne, hier. « Monsieur le ministre de l’Education nationale du Sénégal, avec tout le respect et la courtoisie que mérite votre rang, pourriez-vous nous dire depuis combien d’années, le gouvernement du Sénégal et le ministère de la Fonction publique font fi des dispositions de la loi 33-60 en matière de droit de grève ? Le monde enseignant, habitué à des préavis de grève couvrant toute une année scolaire, prendra-t-il au sérieux vos derniers avertissements ? À mon humble avis, il faudrait mettre balle à terre et rediscuter de Tout, avant que l’irréparable ne se produise. Conseil du vétéran des lunettes syndicales », conseille le doyen Fall au ministre Cheikh Oumar Anne.



Espérons que ce dernier prêtera une oreille attentive à ce conseil d’un homme très respecté dans le milieu scolaire, relate "Le Témoin".



Le doyen Ibrahima Fall est en effet cet enseignant modèle, donné en exemple par les partis d’opposition et les syndicats d’enseignants dans les années 80 et 90, pour ses excellents résultats, car son établissement, à Bambey, obtenait un taux de réussite de 100 % tous les ans, indique le journal.