Education : Le département de Goudiry enregistre un déficit de 91 enseignants APS-Le département de Goudiry (est) a entamé l’année scolaire avec un déficit de 91 enseignants, dont 55 instituteurs, signale un rapport de son inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF), Bira Guèye Diagne.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Octobre 2023 à 17:03 | | 0 commentaire(s)|

L’IEF invite ‘’tous les acteurs de l’éducation’’ du département à ‘’envisager les conditions appropriées pour une reprise effective des enseignements et apprentissages pour tous les élèves et enseignants’’.



Vingt et une des 216 écoles publiques du département de Goudiry ne fonctionnent pas, ‘’faute de maîtres’’, selon lui.



‘’Dans certaines écoles’’, les équipements ont été ‘’totalement ou partiellement dégradés par les intempéries’’, a noté l’inspecteur de l’éducation et de la formation.



Selon lui, des toitures et des murs de clôture se sont effondrés dans les communes de Koulor, de Goudiry, de Boynguel Bamba, de Kothiary et de Sinthiou Mamadou Boubou.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook