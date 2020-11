Education: Mamadou Talla lance le projet «Faire l'école»

Le ministre de l'Education nationale Mamadou Talla a présidé hier, le premier Comité de pilotage du programme «Faire L'Ecole» dont l’objectif principal est de favoriser l'inclusion et promouvoir la réussite à l'école. Le projet «Faire l’École» est mis en œuvre grâce à un partenariat entre le Sénégal et le gouvernement italien.



D'après "L'As", au total, 18 000 élèves répartis dans 69 établissements scolaires dont 46 écoles élémentaires et 23 collèges, seront pris en charge par le projet. Selon Mamadou Talla, le projet est en phase avec la politique définie par le chef de l’État, consistant à ouvrir l’école à tous et y favoriser la réussite. A l’en croire, le projet épouse la vision du PAQUET et du PSE avec la ferme ambition de disposer de ressources humaines de qualité et d’associer tout le monde au processus de développement.



Le ministre de l'Éducation nationale qui s’est félicité de la synergie créée par les différentes initiatives autour de la protection et l’éducation inclusive, a pris l'engagement d'accompagner le projet. Il a également invité les acteurs à mettre en œuvre des stratégies pertinentes de communication pour une large diffusion des résultats et des bonnes pratiques dans le domaine de l’inclusion. Quant à la Directrice de la coopération italienne, Alexandra Piermattei, elle a remercié le ministre pour l’intérêt qu’il porte au projet. Selon Mme Piermattei, il vise à promouvoir une éducation de qualité, inclusive et équitable, en phase avec l'Objectif de Développement Durable (ODD 4). Le projet va intervenir dans les régions de Dakar, Kaffrine, Kaolack, Kolda et Sédhiou, pour une durée de 3 ans.

