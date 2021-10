Education: Mamadou Talla se dit satisfait des résultats de l’année passée Le ministre de l’Education nationale a présidé, ce jeudi, le traditionnel séminaire de préparation de la rentrée des classes 2021-2022. Et, il s’est dit satisfait des résultats obtenus l’année dernière.

«Malgré les contraintes liées à cette pandémie, je voudrais magnifier la grande capacité de résilience de notre système éducatif comme en attestent les résultats satisfaisants notés aux différents examens scolaires cette année encore.



Et, nous avons réalisé un taux de réussite de 62,14 % au CFEE, 67,96 % au BFEM et 44,65% au baccalauréat général», expose-t-il.



La fin de l’année scolaire, regrette-t-il, a été marquée dans quelques endroits par des actes de violence et d’incivisme que déplorent les militants de l’école et qui interpellent tous.



