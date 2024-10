Éducation : Rentrée scolaire, le CUSEMS étale son chapelet de doléances

Le Cadre Unitaire des Enseignants du Moyen Secondaire (CUSEMS) a tenu ce week-end son assemblée générale. Le thème retenu pour cette rencontre était : « La formation des enseignants, l'éradication du statut des décisionnaires et la fin des lenteurs administratives, conditions sine qua non d'une année scolaire 2024/2025 apaisée ».



Lors de ce face-à-face avec la presse, le nouveau secrétaire général du CUSEMS, Yakhya Fall, a pris la parole pour exprimer son cri du cœur.



« Chers collègues, cette conférence de presse est la première sous mon égide, après le départ de l'ancien secrétaire général Dame Mbodj, à qui je rends un vibrant hommage. Cette rencontre se tient à un moment charnière de l'histoire de notre pays. En effet, le 25 mars 2024, les Sénégalais ont rompu avec les alternances en destituant le régime précédent et en portant à la magistrature suprême un nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à travers un projet intitulé Jub Jubeul Jubanty. »



Yakhya Fall a profité de cette rencontre pour décliner la vision du CUSEMS sur le contenu sectoriel de ce slogan. « Nous attendons du nouveau gouvernement qu'il redore le blason des enseignants en réparant les injustices qu'ils ont subies durant le magistère des régimes précédents. »



Yakhya Fall et ses camarades ont dénoncé le manque de respect dont les enseignants sont victimes dans l'exercice de leur métier, notamment les mauvaises conditions de travail et le traitement inégalitaire réservé à ces « soldats de la craie ». C'est pour cette raison qu'ils interpellent le gouvernement du Sénégal afin de revoir son engagement vis-à-vis des enseignants.



Parmi leurs revendications figurent plusieurs points cruciaux, tels que :



La résolution du problème des décisionnaires,

Le recrutement des moniteurs,

Et l'éradication des abris provisoires sur l'ensemble du territoire national.

Ibrahima Khalil Dième