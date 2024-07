Éducation / Sensibilisation et implication des étudiants : Finale de la compétition "Débattons" sur le secteur extractif L'UFR CRAC de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, a abrité'une compétition intitulée "Débattons", sur l'accès aux données du secteur extractif au Sénégal. Une compétition, organisée grâce à un protocole d'accord entre le club OHADA et l'UGB, qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2 du programme Usaid/Trace, avec comme objectif, de sensibiliser et d'impliquer les étudiants et les universitaires dans les questions cruciales de gouvernance des industries extractives au Sénégal. Et après huit semaines de compétition, la finale s'est tenue ce samedi et a été remportée par l'UFR des Lettres et Sciences humaines.



Entrien avec Khady Niang directrice communication et marketing de l'Ugb et Mamadou Yéro Baldé représentant Usaid/Traces



Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2024 à 21:02



