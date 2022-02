Education : Un SOS lancé pour l’école Thiawlène de Rufisque de feu Kéba Mbaye L’école Thiawlène de Rufisque, située au quartier Colobane 2, se trouve dans un état piteux. Pour ne pas dire catastrophique. Des murs troués et délabrés. Sur certains coins de l’école, les murs se sont affaissés.

L’école est à la merci des animaux qui y divaguent et surtout, des malfrats qui profitent de la nuit pour dévaliser certains matériels didactiques.



Cette insécurité est une menace pour les élèves et les enseignants, puisque l’école est finalement à la merci de n’importe quel individu. Le directeur, M. Diouf, nommé à ce poste depuis octobre 2015, a tapé à toutes les portes possibles pour la réhabilitation de son école. Il a même sollicité tous les anciens élèves de l’école éparpillés à travers le pays et dans le monde, pour un appui destiné à arrêter le processus de dégradation avancée des bâtiments. Hélas, il n’a pas pu obtenir le soutien escompté.



Et pourtant, cette école primaire de Thiawlène De Rufisque a connu comme premier directeur, dans les années 50, feu le juge Kéba Mbaye. Le passage du célèbre magistrat reste toujours un sujet évoqué dans les annales de l’école et de ce quartier de Rufisque.



En attendant, M. Diouf continue à garder espoir que des bonnes volontés, et surtout les anciens, puissent venir au chevet de cette école. Et si alors la fondation Kéba Mbaye, en mémoire de son illustre parrain, faisait le premier geste ?



Les enfants de feu Kéba Mbaye doivent aussi mettre la main à la poche pour la mémoire de leur défunt père. On allait aussi oublier la Sococim qui n’est pas très loin. Mais avec la cimenterie, il ne faut pas avoir un bon espoir puisqu’en matière de responsabilité sociale d’entreprise (rse), la Sococim du Pdg Youga Sow fait piètre figure à Rufisque.













Le Témoin

