Education: Vers de nouveaux instituts spécialisés pour enfants à besoins spéciaux

Les orientations du nouveau référentiel de politiques publiques “Vision 2050”, relativement au secteur de l’éducation, portent sur plusieurs mesures dont la construction de nouveaux instituts spécialisés pour les enfants à besoins spéciaux.



“Il urge de prendre en charge les enfants à besoins spéciaux à travers la construction d’instituts spécialisés pour la mise à l’échelle d’une éducation inclusive sur tout l’étendue du territoire”, peut-on lire dans ce document de politique de développement rendu public lundi.



Selon le document, ”il s’agit de donner les mêmes chances aux enfants et jeunes handicapés avec la codification et l’harmonisation des langages de signes, l’amélioration de l’environnement pédagogique, la prise en compte de la situation des handicapés dans les structures d’enseignements”.



Il réaffirme l’ambition des pouvoirs publics sénégalais d’aller vers la formation d’une masse critique d’enseignants en méthodes spécialisées (braille, langage des signes, orthophonistes, etc.)



Dans cet esprit, le nouveau référentiel des politiques publiques recommande la construction d’imprimeries brailles, de bibliothèques sonores et d’institutions sonores pour non-voyants, malvoyants et sourds.



Aps